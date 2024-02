Musa do Baixo Augusta, Alessandra Negrini arranca suspiros em desfile em São Paulo; fotos

A atriz Alessandra Negrini, de 53 anos, é musa do Acadêmicos do Baixo Augusta. Ela arrancou suspiros do público que prestigiou o desfile da agremiação na Consolação, em São Paulo, neste domingo (04).

Sensualidade, carisma e beleza, além de muito samba no pé, eram a marca da atriz no bloco.

Alessandra Negrini é musa do Acadêmicos do Baixo Augusta (Fotos: Tom Zé / AgNews)

Alessandra desfilou com um body decotado, que valorizou ainda mais suas curvas, e vários balões faziam a composição da sua fantasia. O look fazia referência aos 15 anos do Acadêmicos do Baixo Augusta, comemorados hoje.

Ela posou com fãs e outros famosos como a ex-BBB Thelminha, que é a diva do bloco.

Wilson Simoninha é um dos puxadores do bloco, que teve ainda a participação de Criolo e outros artistas, além de uma orquestra sinfônica em cima do trio. Estiveram por lá, André Frateschi, Marisa Orth, a cantora paraense Jaloo, Miguelzinho do Cavaco e outros.

No ano passado, o bloco contou com o Olodum no desfile.