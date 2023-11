Alessandra Negrini diverte fãs em foto com seu cachorro

A atriz Alessandra Negrini, que havia dado uma pausa nas publicações em seu canal do Instagram, alegando falta de inspiração, surpreendeu seus seguidores com um retorno recheado de "fofura". Negrini compartilhou três áudios. Em um deles, ela admitiu que estava em busca de ideias, mas prometeu que iria voltar a publicar mais vezes no seu canal. Em outra mensagem de voz, ela brincou sobre a ideia de postar uma foto onde parecesse feia, arrancando risadas dos fãs. Logo em seguida, a atriz enviou outro áudio, anunciando que, na verdade, iria postar fotos cheias de fofura.



E ela não decepcionou! Alessandra Negrini presenteou seus seguidores com uma imagem relaxando em uma rede, na companhia de um de seus cachorros. A imagem conquistou quase 7 mil reações positivas."Estou sendo atacada de amor por esses cachorros hoje. Fazia muito tempo que não os via", disse Negrini, expressando seu amor pelos peludos.