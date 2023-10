Alessandra Negrini ganha mordida de Marcos Pigossi na bunda: 'Vampiro'

Alessandra Negrini está aproveitando suas férias em Los Angeles (EUA) e surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos de sua viagem. Entre as imagens, um clique em particular chamou a atenção: ela aparece ao lado do ator Marco Pigossi, que protagonizou um momento inusitado ao dar uma mordida brincalhona no bumbum da atriz.

Na legenda da publicação, Alessandra escreveu: "Vampire. Night LA!" (Vampiro. Noite em LA!), fazendo referência ao gesto do amigo. A cena divertida não passou despercebida por seus seguidores, que fizeram comentários como "Sorteia um fã pra tirar uma foto assim com você", "Não sei qual dos dois é o mais sortudo" e "O homem mais invejado da face da Terra". Os dois contracenam juntos na série Cidade Invisível, da Netflix.

Marco Pigossi é atualmente namorado do cineasta italiano Marco Calvani, com quem vive um relacionamento há três anos. O casal assumiu publicamente seu romance em novembro de 2021. Além de estrelar "Cidade Invisível" com Alessandra Negrini, ele está na série "Gen V", um spin-off de "The Boys", ambas exibidas no Prime Video.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)