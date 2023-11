Ao aparecer dançando forró, a atriz Alessandra Negrini encanta

A atriz Alessandra Negrini, 53, encantou seus seguidores ao demonstrar que manda bem no ritmo Forró. No Instagram, Negrini compartilhou um vídeo em que dança coladinha com dois amigos.

VEJA MAIS:

Ao agradecer e marcar os amigos Cristiano Stuginski e Carlos Magno, Alessandra escreveu: "A gente forrozeia, amiga! Terapia melhor não existe, ainda mais quando o comando do baile é do @magnofestas no @forrodeterno!"

Elogiando o gingado da atriz, os seguidores começaram a encher a publicação de mensagens: "Tá explicado a fonte da juventude! Um bom forró renova qualquer um", "Ainda dança forró? Aí é loucura", "Como ela é perfeita e dança bem demais", "O ganhador da loteria é um cara de azar perto desse rapaz dançando contigo", foram alguns dos diversos comentários que Alessandra recebeu.