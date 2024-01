Amazônia estará em enredo de Fafá de Belém na Império de Casa Verde

A história de Fafá de Belém passará pela avenida do samba de São Paulo com a escola Império de Casa Verde, no próximo dia 10 de fevereiro, a partir 3h55. O tema do samba-enredo será "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta" celebrando a ligação da cantora, nascida do Pará, com a cultura do Pará e da Amazônia. Fafá já está se preparando para o grande dia.

“Ser homenageada em uma escola de samba nacional, que são nestes sambódromos do Rio ou de São Paulo, porque são os dois transmitidos para o Brasil todo, eu nunca imaginei. Foi muito emocionante o convite, quando eles chegaram para me propor, me convidar para ser enredo da escola, para com a minha autorização passar pela diretoria e presidência da escola, eles tinham pesquisado a história, e era absolutamente fabulosa”, destaca Fafá.

Fafá que sempre está participa do Carnaval foi homenageada pela primeira vez pela tradicional Rancho Não Posso Me Amofinar, do bairro do Jurunas, uma das escolas de samba mais antigas do Brasil. “O primeiro enredo com muita honra foi do Rancho, que é minha escola do coração. O Rancho Não Posso Me Amofinar. Foi Uma das coisas mais emocionantes da minha vida ver a minha história na avenida com os meus amigos todos da vida, o Bar do Parque, a Caravana das Diretas, a Nau Portuguesa, então, foi lindo o enredo, do Claudinho Rego”, relembra.

Para o novo desfile em São Paulo, Fafá adianta que muito do Pará e da Amazônia também entrará na avenida como os Caruanas, a Festa da Chiquita, Heloi Iglesias, a visita do Papa João Paulo II, Círio de Nazaré, Arraial do Pavulagem, os bois-bumbás de Parintins. “É inacreditável a pesquisa que eles fizeram. É de uma grandeza, de uma riqueza, de uma profundidade que está sendo considerado o melhor samba enredo do circuito Rio-São Paulo. Pelo enredo, pela profundidade, seriedade, pela grandeza e pela abrangência do tema. Não ficou focado apenas em mim, ficou focado em nós. É isso que me emociona muito”, garante.

A cantora sempre que se apresenta no Galo da Madrugada, em Recife, neste ano não poderá participar da agenda por causa do desfile. Entretanto, na capital Pernambucana, a cantora fará outras apresentações. “Eu amo o Carnaval, e trabalho no Carnaval. Há 12 anos, eu faço Carnaval no Recife, além de abrir o Galo da Madrugada, faço de 10 a 15 shows neste período e saio no Baixo Augusta há cinco anos. Esse ano não vou sair no Galo da Madrugada, infelizmente, eu saio da avenida para Natal, e eu faço em Recife dois carnavais no domingo”, explica.

Fafá também saiu muitas vezes nos desfiles das escolas de samba em Belém, e no Rio de Janeiro, por diversas agremiações. “Acho lindo o espetáculo, é tão lindo quanto o Festival de Parintins. A maior festa popular do Brasil é o Carnaval onde indiscriminadamente todos podem se divertir e se fantasiar, isso é uma coisa absolutamente linda. Fazer parte disso, e ser enredo dessa festa é muita honra e muito orgulho, é a consagração da minha história, da menina que saiu de Belém aos 18 anos e que ano que vem completo 50 anos de carreira”, destaca.