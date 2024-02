BBB 24: Davi gera polêmica após quase beijar Isabelle em 'momento de carinho'

Davi e Isabelle estão entre os assuntos mais comentados na manhã desta segunda-feira (12) nas redes sociais. Isso porque, durante a madrugada, segundo os internautas, o baiano teria tentado beijar a dançarina.

Tudo aconteceu no Quarto Fada, quando Isabelle estava deitada em uma das camas. Durante uma conversa, o motorista de aplicativo acariciou as bochechas da sister para demonstrar seu carinho e deu um "beijo de esquimó” na moça — que é quando se encosta os dois narizes. A amazonense não gostou e desviou o rosto.

"Ai, maninho, não aperta minha bochecha. Fica apertando a bochecha dos outros”, disse Isabelle. Mesmo com a negativa da amiga, Davi a abraçou e a beijou na cabeça.

VEJA MAIS

Após a cena viralizar, a esposa Mani Reggo e a irmã Raquel Santos, resgataram o vídeo no programa "Selfie Service" onde elas já apareceram comentando que ele tem mania de fazer algumas "brincadeiras" com pessoas próximas. "Ele tem um negócio de ficar apertando a bochechinha, de fofinho", disse Raquel.

Nas redes sociais, o trecho do vídeo está dividindo opiniões: “Nitidamente ele contrai os lábios para fazer um beijo de esquimó, nariz com nariz", pontuou um seguidor. Outro também opinou: "Assédio não foi, mas que eles estão se querendo além da amizade não dá para negar". Outro internauta acusou o baiano de assédio: "Eu só não queria ser a mulher do Davi vendo isso. Já é a segunda que ele assedia. A Wanessa tá avisando, mas a galera passa todos os panos".