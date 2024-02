BBB 24: emparedado, Marcus Vinicius é consolado por Alane: 'Belém inteira vai votar pra você ficar'

Na noite deste domingo (11), após a formação do oitavo paredão do BBB 24, Marcus Vinicius chorou na sala ao lado de suas colegas de confinamento. O comissário de voo disputa a berlinda desta semana ao lado de Isabelle e Davi, e não conteve a emoção com a possibilidade de ser o eliminado.

O brother foi consolado por Alane, que também é paraense. "Dá todo teu potencial amanhã no Sincerão, tua melhor versão", aconselhou a bailarina. "Não sei se o voto é pra ficar, mas se for [voto] pra sair, já era", desabafou Marcus.

"Não pensa assim. Você vai ficar. Belém inteira vai votar pra você ficar e você não vai sair", disse a sister, em apoio ao amigo.

Alane reforçou sua confiança em Marcus, dizendo: "Você vai voltar, amigo. Vai dar tudo certo. Eu ia amar te assistir se eu estivesse lá fora. Você ia ser meu top 2, se eu estivesse lá fora".

"Aqui não, né, amiga?", respondeu Marcus, arrancando risada de todos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)