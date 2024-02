BBB 24: Marcus Vinicius reconhece que saiu por causa do favoritismo de Davi e Isabelle

O paraense Marcus Vinicius participou na manhã desta quarta-feira (14) do quadro “Café com o Eliminado”, realizado no programa Mais Você. Na ocasião ele falou sobre sua participação no BBB 24, seus momentos de destaque no reality e as visões que tem sobre alguns participantes.

Durante o bate-papo, os apresentadores Talitha Morete e Fabrício Battaglini iniciaram mostrando um VT com o discurso de eliminação de Tadeu e logo em seguida, o discurso de despedida de Marcus.

O apresentador perguntou a Marcus sobre a dinâmica que o colocou no paredão. Ele relembrou o momento da votação que acabou colocando o paraense na berlinda com 6 votos.

“Sinceramente eu achei que teria uma folga essa semana, porque foram três vezes seguidas, só que eu me salvei uma vez com big fone. Infelizmente a dinâmica não ajudou muita coisa”, disse o paraense que também expressou a vontade de ver pessoas que ainda não foram para o paredão, principalmente as plantas.

Em outro momento, foi exibida a cena da defesa de Marcus por sua permanência no BBB 24. Questionado sobre as possíveis causas de sua eliminação, Marcus respondeu que foi favoritismo de Davi e Isabelle.

“Exclusivamente, creio eu, que foi o paredão com as pessoas erradas, que são as pessoas certas, eu não considero esses 80% como rejeição, mas sim um favoritismo do outro lado. Eu até questionava algumas pressões sobre o Davi o tempo inteiro, e eu já previa que o Davi era um dos grandes favoritos. Essa obsessão pra cima dele... acabou que fez com que isso acontecesse e o cara merece também, de alguma forma”, declarou Marcus.

Ajuda na liderança de Lucas Henrique

Durante o programa, também foi relembrada a ocasião onde Marcus ajudou Lucas Henrique na prova de liderança. Os apresentadores argumentaram que, apesar de ele ter ajudado o professor, ele não retribuiu essa ajuda no momento da votação para o Paredão.

“Eu até comentei com a Leidy, acredito que ficou feio pra ele, porque ficou muito claro quando o Tadeu falou, que ele ganhou muito por minha causa, eu achava que ele pudesse salvar. Eu tive um único erro, que eu sempre sigo meu coração”, expressou o ex-BBB.

Os favoritos

Em determinado momento da entrevista, foram exibidos alguns comentários de usuários nas redes sociais sobre a eliminação de Marcus Vinicius.

“Infelizmente Marcus vai sair do BBB por pura burrice do Lucas Calabreso”, expressou um usuário na tela do programa.

Diante das diversas reações e comentários, Marcus demonstrou que compreende os movimentos no jogo que fizeram Davi se tornar um dos favoritos no BBB. Ele ainda pontuou a situação do Paredão onde ele estava contra dois amigos, o que influenciou também a sua saída.

“Eu disse para a Leidy ‘o Davi é favorito, todo mundo em cima dele o tempo todo’... Eu tinha consciência de que ele não sairia, podia ficar entre eu e a cunhã, mas eu via nela um brilho, uma bondade genuína, e eu pensei essa menina é muito amada...No fundo eu sempre soube que era um caminho sem volta, tanto que eu passei o dia me despedindo da casa”, argumentou Marcus.

Tretas

Após a apresentação de cenas com falas de Rodriguinho, que falava sobre Marcus ser seu alvo, o comissário de bordo deu opiniões sobre a atuação do ex-Travessos no reality. Para Marcus, o cantor é falso e não merecia estar no BBB.

“O Rodriguinho é sonso e falso, ele vai atrás, pede desculpa, abraça a pessoa, não aproveita nada na casa, acorda, vai na academia, faz o pãozinho dele...quer malhar fica em casa, por que foi para o Big Brother? Ele desmerecendo o programa, as festas... eu só posso lamentar por ele e pela visão que todo mundo ta tendo dele”, afirmou.

Em determinado momento do programa, os apresentadores do Mais Você fizeram uma dinâmica com Marcus Vinicius, na qual ele deveria escolher um adjetivo para três participantes do reality que seriam revelados para ele.

Para MC Bin Laden, Marcus escolheu a opção “Sem Noção”. “Ele não tem noção nenhuma do que fazer no jogo, só que ele está sempre metido nas fofocas”, disse Marcus.

Marcus deu para Raquele o adjetivo “preguiçosa”. “Ela parece ser uma pessoa batalhadora, do bem, aqui fora, mas no jogo mostra uma preguiça de fazer valer sua vaga, de se envolver no jogo...acredito eu, que não vai render bons frutos, de como uma pessoa que ta se posicionando e largando a preguiça".

O último participante revelado para Marcus foi Isabelle. Para a Amazonense, ele deu a expressão ‘bom coração’. “Ela tem um coração imenso, diversas vezes tive grandes abraços dela, ela tem uma história de vida maravilhosa, um coração lindo, me emociona muito lembrar os momentos que a gente tava junto”, lembrou.

Ao final da entrevista, o paraense revelou que não está com nenhum plano traçado para o futuro, mas que espera trabalhar com comunicação.

“Eu pensava muito na ida mas não pensava muito no pós. Essa área da arte, de comunicação, eu opino de mais, falo demais e isso tá no meu coração, se tiver oportunidade para ser comentaristas de BBB, na atuação, no que tiver tamo aí”, concluiu.