BBB 24: Rodriguinho quer testar Fernanda no Paredão e especula possível saída da sister

Rodriguinho, do BBB 24, afirmou que gostaria de ver a aliada Fernanda no próximo Paredão do jogo. Em conversa com o MC Bin Laden e Lucas Henrique, o Buda, na tarde deste domingo (18), na academia da casa, o pagodeiro falou sobre querer medir a popularidade da sister fora da dinâmica.

“Eu também quero testar a Fernanda no Paredão. Ela está batendo muito na trave e a gente não sabe a real força. E se ela for e for embora? Aí o meu jogo não está tão certo quanto eu estou pensando”, desabafou para Lucas e o funkeiro.

Desta vez, Bin decidiu se manifestar e falou sobre os últimos participantes que saíram e seus possíveis motivos. “Até porque, vamos ser sinceros, não estou jogando ela, só que saíram pessoas por causa de falas que a galera não curtiu”.

Que horas começa o BBB 24?

Neste domingo (18) o programa, que terá Paredão Triplo, está marcado para iniciar depois do Fantástico, por volta das 22h30. Mas, segundo a quadro da programação da TV Globo, o reality show deve iniciar às 23h10. Saiba como a dinâmica da semana vai funcionar:

Os dois mais votados pela casa e o indicado pelo Anjo disputarão a Prova Bate e Volta. Apenas um se salva da berlinda ao vencer a prova. A Eliminação acontecerá no próximo dia 20 de fevereiro.