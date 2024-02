BBB 24: Após mal-estar, Fernanda desabafa e diz estar 'confirmadíssima' no Paredão

A confeiteira Fernanda compartilhou um desabafo após sofrer um mal-estar, no último sábado (17), no Big Brother Brasil 24 e receber atendimento da equipe médica do programa.

No Raio-X, neste domingo (18), Fernanda explicou o incidente e tranquilizou os colegas, afirmando que não havia risco. Ela também expressou a crença de que estará no Paredão que será formado no mesmo dia.

Fernanda relatou: "Gente, corta para mim ontem [sábado] dando um ataque de, sei lá, gases no peito, achando que estava infartando. Achei que estava infartando! Mas a produção foi maravilhosa, cuidaram super bem de mim e descartaram qualquer hipótese de doença no coração. Que loucura!".

Ela continuou: "Então, confirmadíssima no Paredão. Já comecem as campanhas. Mas ainda temos um pequeno resquício de sorte da minha meia suja que, quem sabe, me tira do Paredão no Bate-Volta. Se ela funcionar hoje, nossa, é dali para uma moldura linda. A gente vai botar a meia num pedestal", brincou a sister.

Paredão da semana

A formação do próximo Paredão do BBB 24 vai ocorrer na noite deste domingo, após o Fantástico. Raquele, a líder da semana, escolheu a paraense Alane, o gaúcho Matteus e a mineira Deniziane para estarem "Na Mira do Líder". Ela deverá escolher um deles para mandar direto ao paredão de hoje.