BBB 24: Alane está na mira da líder Raquele e pode ir para o 'Paredão'; entenda

A paraense Alane está entre os alvos de Raquele, líder da semana, e pode ir para o paredão mais uma vez, na noite deste domingo (18). A justificativa seria o voto da ex-Rainha das Rainhas em Raquele nos paredões anteriores. Em conversa com outros participantes da casa, a líder apontou o nome de Mc Bin Laden também como uma possível indicação, após ter acesso à central do todo poderoso no Quarto do Líder e descobrir os 18 votos que já recebeu.

Além de Alane e do MC, Marcus, Pizane, Denziane, Nizan também indicaram a sister para a berlinda. No quarto com a líder, Rodriguinho fez piada com os desafetos de Raquele no programa. "É, gatinha, você ainda tem três aí para eliminar. Os outros três, Deus já fez a justiça", disse ele sobre os participantes eliminados. A líder, por sua vez, acredita já ter 'eliminado três'.

Os brothers ainda conversaram sobre a postura de Bin Laden no jogo. "Ele tinha falado, dizendo que votou em mim uma vez", contou Raquele. "Mentiroso, para estar ali é mentiroso", Fernanda opinou. Rodriguinho então assumiu que já votou na doceira uma vez: "Mentiu, porque senão era para eu estar ali também", o pagodeiro disparou. "Isso que estou vendo, uma vez não foi", a jovem concluiu.

Raquele deu a entender que pode indicar o MC ao paredão, mas, não descartou a possibilidade de indicar Deniziane e Alane. No caso de uma das duas receber imunidade, ela revelou uma terceira opção: "Aí, se imunizar, infelizmente eu vou ter que mandar o Matteus", definiu.