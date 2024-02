BBB 24: Deniziane termina romance com Matteus

Na tarde desta quinta-feira (15) Deniziane decidiu terminar o romance com Matteus. Os dois estavam juntos desde as primeiras semanas do programa, até que a sister repensou seus objetivos dentro do jogo. A sister acrescentou que adora o brother porque ele é um “cara perfeito”, mas no momento não quer formar casal.

"Foi genuíno, mas eu queria tentar, talvez, lá fora, porque aqui eu estou em uma pressão de jogo muito grande. Entrei muito bitolada em não fazer casal, todos os dias eu me questiono sobre isso. Acho que isso também está interferindo também na minha entrega, na nossa relação”, conversa a sister.

“Eu não estou conseguindo me entregar, eu fico meio dividida. Não é com você, é porque eu tenho essa preocupação. Se eu estou aqui, eu fico pensando como você está. Não que isso vá mudar porque a gente já criou uma relação, mas eu acho que vou tirar esse peso, sabe? De ter que estar 100% com você também”, completou.

Matteus, por sua vez, disse que gosta muito da sister e ressaltou que o romance dos dois não foi nada forçado. Ele até chegou a pedir desculpas caso tenha feito algo que ela não gostou. “Eu deixei isso bem claro para ti e acho interessante da tua parte. Eu gosto muito de ti, não vou negar, o que a gente construiu aqui não foi nada forçado, não foi pressão de ninguém. Foi algo que a gente viveu, até te peço desculpas", conversa o brother.

"Te peço desculpas se fiz alguma coisa que tu não tenha gostado. Eu cheguei aqui com o intuito de não ficar com ninguém, mas aconteceu, eu tenho isso muito claro comigo“, finaliza.

Depois, no Quarto Fada, o brother caiu no choro e foi consolado por Leidy e Beatriz. Confira o momento: