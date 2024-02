BBB 24: Quem já saiu do BBB? Confira a lista de eliminados e porcentagem

Com pouco mais de um mês desde sua estreia, o BBB 24 já teve oito participantes eliminados da edição com o maior número de jogadores. No jogo, o 'Modo Turbo' permanece ativado e, para quem ainda disputa o prêmio de R$3 milhões, é melhor ficar atento!

Já para quem acompanha o reality show, resta torcer para o campeão (a) da 24° edição. Confira abaixo a lista dos participantes já eliminados do BBB 24:

1- Maycon

Conhecido como o “tio da merenda”, Maycon foi o primeiro eliminado da edição, obtendo apenas 8,46% dos votos para ficar na casa. O brother foi indicado ao Paredão pela Líder Deniziane e enfrentou a berlinda ao lado de Yasmin e Giovanna.

2- Thalyta

No Paredão ao receber o Contragolpe do emparedado Juninho, Thalyta foi a segunda eliminada do reality. O Paredão triplo foi disputado entre Thalyta, Juninho e Davi, e a advogada saiu do jogo com 22,71% dos votos do público para continuar na casa.

3- Pizane

Pizane foi o terceiro a dar adeus à casa mais vigiada do Brasil. Alane e Pizane empataram como os mais votados da casa e o Líder Lucas Henrique deu o voto de minerva e indicou Pizane. O brother deixou a casa com 8,35% dos votos para ficar.

Desistência- Vanessa Lopes

A influenciadora Vanessa Lopes apertou o botão de desistência no BBB 24 na segunda semana do reality show.

4- Nizam

Nizam deixou a casa mais vigiada do país com 17,14% da média dos votos para ficar. O executivo de contas foi parar na berlinda, disputada contra Raquele e Pitel, após ser o participante mais votado pela casa na formação do Paredão.

5- Vinicius

Vinicius foi o quinto participante eliminado. Após receber a maioria dos votos da casa, o atleta paralímpico recebeu 9,92% da média dos votos para ficar no primeiro paredão quádruplo com Alane, Marcus Vinicius e Luigi.

6- Luigi

Luigi foi o sexto brother a dar adeus ao BBB 24. O vendedor foi indicado ao Paredão por Marcus Vinicius, que atendeu o primeiro Big Fone da edição. O carioca deixou a casa com 7,92% da média dos votos para ficar.

7- Juninho

Sétimo eliminado do BBB 24, o motoboy caiu no Paredão após a dinâmica do Big Fone – atendido por Davi. Juninho saiu com 60,35% da média dos votos para eliminar.

8- Marcus Vinicius

Marcus Vinicius deixou a casa do BBB 24 como o oitavo participante eliminado. O comissário de voo paraense recebeu 84,86% da média dos votos para eliminar.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)