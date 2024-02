BBB 24: Rodriguinho diz que Fernanda é versão feminina de Davi, que 'ninguém gosta'

Os brothers conversavam na academia do Big Brother Brasil 24, nesta quarta-feira (14), quando Fernanda comentou sobre as sisters do Quarto Fada. Rodriguinho comentou que a amiga está sendo "massacrada" por elas e que ninguém gosta dela na casa.

O cantor "aliviou" a situação falando que a dançarina não deve se preocupar com as "indiretas" de Beatriz, Deniziane e Alane, pois "o Brasil que decide".

Assista:

"Te pegaram para Cristo, você é a pessoa que elas querem tirar. Você é um Davi feminino. Ninguém da casa gosta de você, gata. Eles estão te estraçalhando", disse o pagodeiro.