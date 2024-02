BBB 24: Davi pede e ganha beijo de Wanessa na bochecha e internet reage

Após fazer a barba e o corte dos brothers da casa, Davi pede um beijo na bochecha para as sisters que estão no local. O baiano, então, se vira para Wanessa e faz o pedido. A cantora prontamente corresponde ao pedido e dá um beijo no motorista de aplicativo.

A cantora atende ao pedido do baiano e beija a bochecha do brother. "Quer mostrar que você está barbeado, né", diz Wanessa.

Os internautas não deixaram passar despercebido o momento e comentaram a atitude da cantora. "Isso é pra limpar a imagem, ela sabe que tá queimada aqui fora", diz um espectador do reality e outra comentou "Achei falso e forçado", concluiu outra fã do programa.