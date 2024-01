BBB24: Wanessa critica a postura de Davi após Sincerão: 'Medo'

Após o Sincerão desta segunda-feira (22), Wanessa, MC Bin Laden e Yasmin conversaram na área externa do BBB 24 sobre a atitude de Davi. "O Davi sempre perde a linha", diz Yasmin. Wanessa, então, revela o incômodo que sente com a postura do baiano.

"Essa forma dele falar, assim, cria em certas pessoas um medo de enfrentar ele", analisa a cantora. "Eu não tenho medo, não. Eu enfrento todas as vezes", responde Yasmin. MC Bin Laden concorda com a modelo. "Eu tenho medo de falar com gente assim", revela Wanessa.

Ainda durante o papo, Wanessa diz que a postura do brother desperta alguns gatilhos. "Gente que fala assim, eu não gosto", conclui.