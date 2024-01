BBB24: Deniziane conta detalhes de noite com Matteus no Quarto do Líder: 'Começou com mãozinha'

Deniziane e Matteus negam ser um casal, mas os fãs do programa e até mesmo os outors participantes, adoram ver esse 'quase casal' juntos. Na noite desta segunda-feira (22), Ane deu detalhes sobre a noite movimentada com Matteus no Quarto do Líder. A fisioterapeuta contou sobre o que aconteceu para Alane, Beatriz, Marcus Vinicius e Wanessa.

"Eu dormi um dia, aí falei: 'Não vou dormir aqui mais, não'", recorda ela. Wanessa pergunta o motivo e Marcus Vinicius brinca: "Porque três dias é gol!". Deniziane explica a situação. "Eu fugi, minha filha, misericórdia!", afirmou Ane.

A mineira contou, aos risos, sobre o desafio de resistir à tentação. "Nossa, tem que ser muito forte... Eu fico 48 horas na Prova do Líder, pode me por, mas não me deixa com esse menino sozinha, não", comenta ela.

Na sequência, Deniziane relata o que eles fizeram quando agitaram o edredom. "Ele vinha chegando e eu indo. Aí tinha hora que eu ia também", cita ela, levando os colegas aos risos. "Uns com tanto, outros com tão pouco", comenta Wanessa.

"Ele começou com a mãozinha assim. Eu falei: 'Ai, meu Deus, não faz isso, não'", diz Deniziane.

A sister conta a decisão de colocar limites na relação dos dois. "No outro dia, eu fui no Quarto do Líder e falei: 'Não vou dormir aqui mais'", lembra ela. Marcus diz já ter percebido uma mudança no brother. "Agora você deixou claro para ele e ele entendeu", avalia.

Deniziane confessa: "Eu tenho convicção de não ficar com ninguém e é foco que eu não vou ficar. Meu maior medo é ele focar em mim e esquecer do jogo também". Ela reforça que não quer perder seus objetivos no jogo e o grupo relembra casais que já passaram pelo BBB.