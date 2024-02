BBB 24: Wanessa diz que se Davi for o favorito do público 'o mundo está de cabeça para baixo'; vídeo

No Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo, de 41 anos, disse que "o mundo está de cabeça para baixo" se Davi, 21, for o favorito pelos telespectadores do programa. A cantora deu sua opinião durante uma conversa com Marcus, que está no paredão, Leidy Elen e Yasmin Brunet, quando analisavam quais seriam os possíveis preferidos pelo público neste paredão, formado também pelo baiano e por Isabelle.

"Davi eu vejo como favorito e ela [Isabelle] eu vejo ela muito amada", apontou Marcus. "Se ele for favorito, o mundo 'tá' de cabeça pra baixo, hein? Mundo 'tá" de cabeça pra baixo", rebateu Wanessa.

VEJA MAIS

Web critica fala de Wanessa

Uma conta no X (antigo Twitter) gravou o momento e postou na rede social. Várias pessoas criticaram a cantora. "De cabeça para baixo é você não estar no paredão", "Incrível como ela acha que sempre tem razão em tudo", "Casada com agressor de mulheres e acha que tem moral para falar do Davi", "A mulher que namora um cara com '[Lei] Maria da Penha' nas costas falando do Davi, que, até onde sei, nunca agrediu mulheres" foram alguns das centenas de comentários.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)