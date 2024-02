BBB 24: Alane teme eliminação após brincar com fobia de Davi

Na tarde desta quarta-feira (14) no BBB 24 foi marcada por um momento de desespero entre os participantes Alane e Davi. A paraense, sem saber da fobia do brother, brincou com ele usando uma barata de brinquedo, o que causou pânico em Davi.

Após a brincadeira, Alane se mostrou arrependida e confessou estar com medo de ser eliminada pelo público por sua atitude.

O susto

Tudo começou quando a produção do programa colocou uma barata de brinquedo na cama de Davi, possivelmente como parte do quadro "Vamos Invadir Sua Casa", de Marcos Veras. Ao retornar ao quarto, Alane encontrou o inseto falso e, sem saber da fobia de Davi, resolveu usá-lo para brincar com os outros confinados.

Ao ver a barata "voando" em sua direção, Davi entrou em pânico e pediu para que Alane não brincasse mais com a sua fobia. "Não brinca assim não, estou falando sério, se eu te empurrasse ali eu ia estar todo na minha razão, eu tenho medo de barata, você jogou a barata em cima de mim, eu tenho medo, tenho pavor, véi, tenho medo real. É sério mesmo", justificou.

Sister arrependida

Mais tarde, Alane conversou com Beatriz na dispensa e confessou estar com medo de ser rejeitada pelo público por ter brincado com a fobia do brother. "O Davi é todo casca dura, achei que não ia ter medo de barata. Achei que era uma brincadeira que não bateria tão forte. Ele tomou um susto, vi pela cara dele que ele tinha medo", disse Alane.

A vendedora Beatriz tentou tranquilizá-la e teorizou que a produção do reality show deve saber do medo de Davi e por isso colocou a barata no quarto.

"A produção sacanear é uma coisa, eu sacanear é outra. Eu fui inconsequente. A produção não vai ser eliminada, eu vou. Ninguém vai eliminar o Marcos Veras", retrucou Alane.

"O Brasil vai te eliminar por causa de uma barata?", questionou Beatriz. "Vai, amiga. Se eu soubesse, não teria feito", completou Alane.

Pedido de desculpas

Ainda arrependida, Alane decidiu pedir desculpas para Davi. "Me desculpa, eu não sabia do teu medo. Eu não sabia, de verdade. Eu tava brincando", disse a sister.

"Tu me desculpa?", perguntou. "Claro, tá tranquilo, tá desculpada", respondeu Davi, após os dois selarem a paz com um abraço.

"Ela não fez por mal", disse Isabelle. "Eu sei, é que eu tenho medo", completou Davi.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)