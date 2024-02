BBB 24: Leidy cria teoria sobre microfone e Boninho arma 'pegadinha'; entenda

A permanência de Davi e a eliminação de Marcus Vinicius no BBB 24 mexeu com a cabeça dos participantes da casa e alguns, inclusive, já começam a acreditar que o baiano é o favorito da edição. Após Leidy Elin criar uma teoria de que o motorista é o confinado com maior popularidade por ser chamado mais vezes para trocar o microfone, Boninho se pronunciou no Instagram e disse que vai "armar uma pegadinha" para a carioca.

VEJA MAIS

Ao conversar com Lucas no Quarto Fada, após a eliminação do paraense, a trancista que entendeu do discurso de Tadeu Schmidt: "(...) É porque ou Davi, ou a Cunhã, é forte lá fora. Para mim é o Davi, entendeu? É forte, muito forte lá fora", iniciou a carioca.

Depois, Leidy disse para Lucas que percebeu o favoritismo de Davi durante uma dinâmica na casa, alegando que, por Davi ser o favorito, ele receberia informações extras e exclusivas da produção durante a troca do microfone.

"A 'anteninha' ligou foi na Prova [do Líder]. Foi o único que trocou o microfone. Tem que captar tudo o que ele fala. Quando a pessoa é favorita, tem que captar tudo o que essa pessoa fala. Eu já peguei essa visão", afirmou.

Após a suposta teoria viralizar na web, o diretor do programa decidiu que vai "entrar no jogo" da trancista ao armar uma pegadinha para ela. "A gente vai devolver para ela a mesma teoria. Então, amanhã, ao meio-dia, e às 17h, vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta (16), ao meio-dia e às 17h. Vamos ver se essa teoria vai funcionar", falou Boninho.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)