BBB 24: Marcus Vinicius fica surpreso com críticas do público sobre Wanessa Camargo

Após a eliminação de Marcus Vinicius no BBB 24, o paraense participou do programa Bate-Papo BBB, onde teve a oportunidade de fazer uma pergunta aos internautas que acompanham o reality. Na ocasião, ele decidiu questionar qual seria a sua colocação no pódio, caso ele não tivesse saído no Paredão da terça-feira (13).

VEJA MAIS:

A primeira resposta de um usuário da internet deixou Marcus Vinicius surpreso, já que o texto falava sobre o problema de ele ter se aproximado de Wanessa Camargo.

"Marcus, você chegaria pelo menos no top 10 e só não iria pro top 5 por pedir desculpas para as plantas ontem e ficar demais com a Wanessa".

"Gente, a Wanessa está tão... assim? Meu deus", disse o comissário de bordo em reação à resposta.

Ed Gama, um dos apresentadores do programa, explicou de forma resumida, que as atitudes negativas de Wanessa Camargo com Davi fizeram o público ficar contra a cantora, algo que o próprio Marcus já havia apontado como um problema.

"Você estava certo sobre sua percepção da perseguição dela com o Davi. Isso tem sido muito negativo pra ela aqui fora", explicou o apresentador.

"Eu imaginei. Essa percepção de Big Brother, de 'está indo demais, já não conversou, inferno?'", disse Marcus Vinicius.

Após ler mais comentários de pessoas da internet, o paraense concluiu que poderia ter ido muito mais longe no jogo, caso o líder Lucas Henrique tivesse optado por indicar Wanessa Camargo ao paredão. "Se ele (Lucas Henrique) tivesse me salvado e não tivesse salvado a Wanessa, a Wanessa teria saído".