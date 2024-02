BBB 24: Reação de brothers com a eliminação de Marcus Vinicius vira meme na internet

O Paredão desta terça-feira (13) foi concluído com a eliminação de Marcus Vinicius, que teve 84,86% da média dos votos para sair do BBB 24. A escolha do público para tirar o paraense da casa deixou muitos participantes surpresos e até descrentes do resultado.

As principais reações negativas com a permanência de Davi e Isabelle foram de Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Geovanna, que não esconderam a cara de decepção enquanto o baiano e a amazonense comemoravam a vitória.

Na internet, as reações dos participantes viraram meme, com piadas direcionadas a cara de derrota de cada brother do reality. Confira abaixo as principais postagens: