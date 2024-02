BBB 24: Deniziane foi a única líder que indicou participante eliminado

Com a Prova do Líder e mais uma nova dinâmica da semana chegando, os participantes do BBB 24 vão ter uma surpresa no jogo! Desta vez, o próximo líder da casa terá a missão de indicar alguém direto ao Paredão, sem direito a ‘Prova Bate e Volta’.

VEJA MAIS

Em um bate cabeça sobre as eliminações e indicações dos líderes até agora, os brothers relembraram na última quarta-feira (14), que Deniziane foi a única entre os seis participantes que já estiveram na liderança que teve sucesso na indicação.

A fisioterapeuta acertou em cheio no 1° paredão da edição ao colocar Maycon na berlinda. O cozinheiro foi o primeiro participante eliminado com 8,46% de votos.

Para Rodriguinho, apesar da sister ter acertado, ela não tem feito novas movimentações desde então. “Ela não teve ainda uma grande responsa de falar: 'Vai, é agora'. Ela teve isso no primeiro Paredão. E, na moral? Ela enfiou o Maycon e ele saiu. Não vamos esquecer disso", afirmou o cantor.

Fernanda e Pitel também fizeram uma avaliação a partir do acerto de Deniziane. “Se eu pego uma liderança, eu não sei se eu meto uma Giovanna ou quem eu realmente quero botar, que é a Alane, mesmo sabendo que ela pode voltar”, disse a confeiteira. “Um bom líder nem sempre é o que botou quem ele quer. É o que botou quem vai sair", cravou Fernanda.

Os outros líderes da temporada foram Rodriguinho (duas vezes), Lucas Henrique (duas vezes), Matteus, MC Bin Laden e Fernanda. Davi, Beatriz, Pitel, Alane e Isabelle são os participantes indicados por Líder que já voltaram de Paredões.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)