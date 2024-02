BBB 24: Wanessa Camargo revela que MC Bin Laden é seu alvo: 'não foi legal comigo'

Em uma conversa com Yasmin Brunet, durante a festa do líder no BBB 24, Wanessa Camargo afirmou que está insatisfeita com a situação em que MC Bin Laden a colocou no jogo. A cantora disse que ele levou ela para um “lado que não era para levar”.

Yasmin questionou a aliada sobre seus principais alvos na casa. "Seus alvos são quem? Davi, Fernanda, Bin e Giovanna?", perguntou à cantora. Wanessa confirmou e em seguida justificou suas escolhas.

"Porque as outras eu não consigo", explicou. "Não é que não consegue. Não tem motivo", retrucou a modelo. Neste momento, a filha de Zezé Di Camargo argumentou sobre os problemas de Bin Laden no jogo.

"Ele levou para um lado que não era para levar. Ele não foi legal comigo, independente das dores dele, Bin não foi legal comigo, ele levou para um lugar que é perigoso aqui", pontuou.

Em contrapartida, Yasmin afirmou que já fizeram o mesmo com ela.