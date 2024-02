BBB 24: Matteus tira a barba e provoca crise no relacionamento com Deniziane

O namoro de Deniziane e Matteus está em crise após a mudança de visual do gaúcho, que tirou a barba e não agradou a sister. Durante a Festa do Líder, os dois discutiram sobre expectativas no relacionamento e a possibilidade de um término.

Antes da festa, Davi ajudou o gaúcho a tirar a barba e surpreendeu os colegas de confinamento. No entanto, Deniziane não se impressionou com a mudança e o clima entre o casal azedou.

VEJA MAIS

A reação da sister repercutiu nas redes sociais, com internautas apontando constrangimento em sua postura. Mais tarde, ela desabafou com Alane sobre a situação. "Parece que nunca atinjo as expectativas. Sou assim, amiga, não consigo ser igual a ele. Gosto muito dele, mas sinto isso. Às vezes quero estar com vocês, mas deixo para ficar com ele. Ou quero estar com ele e ao mesmo tempo com vocês", revelou.

Durante a festa, Deniziane conversou com Matteus sobre o relacionamento. "Já tem um tempo que estou angustiada porque acho que não estou conseguindo ser recíproca com aquilo que você me dá. Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante", disse ela.

Matteus revelou que já vinha percebendo a insatisfação da sister e propôs um distanciamento. "Eu já notei que se essa situação acontece de novo e fica uma coisa chata, quem vai chegar para você e dizer 'olha, vamos dar uma segurada', vai ser eu", declarou.

O drama do casal repercutiu nas redes sociais, com internautas especulando sobre um possível "desencanto" de Deniziane após ver Matteus sem barba.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)