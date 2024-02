BBB 24: O que rolou na madrugada desta quinta-feira (15/02)? Choro e crise no relacionamento

A madrugada desta quinta-feira (15) no BBB 24 foi de muita festa e também de desentendimentos entre o único casal do reality. Matteus e Deniziane se tornaram o centro de fofocas e problemas que se estenderam para outros participantes.

Tudo começou um pouco antes da festa do líder Lucas Henrique, quando Matteus e Davi colocaram brincos, que foram colados por Isabelle. Ao ver a produção dos Brothers, Lucas Henrique disparou: O Alegrete não ficou legal de brinco, não".

Deniziante aproveitou a deixa do baiano e também reagiu negativamente ao look do gaúcho. "Eu não falo mais nada"

Matteus ficou desconfortável com os comentários, mas não disse nada. Mais cedo, ele já havia sofrido reações pouco animadoras da sister, que não gostou de ele ter retirado a barba.

Durante a festa, várias conversas sobre o casal rolaram pela casa. Em um diálogo com Alane, Deniziane confessou que tem medo do relacionamento com Matteus atrapalhar seu jogo no BBB.

"Acho que não estou sendo recíproca com tudo aquilo que ele me dá", disse Deniziane.

Relação estremecida

O relacionamento entre os dois também foi pauta de conversa entre Matteus e Davi, que observavam Alane e Deniziane de longe.

"Está falando de mim, sem falar comigo", reclamou Matteus.

O gaúcho afirmou que não iria aceitar um possível pedido de desculpas de Deniziane.

Incomodado, Matteus decidiu questionar a atitude das duas sisters e disse que ouviu Alane falar dele "Eu vi você dizer: "O problema não está em ti, está nele".

A paraense negou a fala e foi defendida por Deniziane. "A gente não estava falando do ato de hoje. Só pra você não bitolar", disse a sister.

Dentro da casa, Deniziane conversou com Beatriz sobre sua situação com Matteus.

"Esse tipo de situação me faz repensar se eu quero estar em um relacionamento aqui dentro", disse a sister;

Ela ainda explicou à vendedora que a pauta da discussão hoje foi o brinco utilizado por Matteus. Beatriz opinou e disse que "às vezes, a gente quer muito a aprovação das pessoas para fazer as coisas".

Depois de tantas conversas paralelas, os Matheus e Deniziane decidiram conversar a sós sobre a relação. O gaúcho admitiu que ficou frustrado com a reação negativa dela, após ele colocar os brincos.

Já Deniziane desabafou sobre certos momentos que vive na casa com ele, que acabam tirando o foco dela no jogo.

"Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante. E eu não consigo, às vezes, retribuir tudo aquilo que você me dá".

O gaúcho chegou a falar sobre dar uma pausa no relacionamento, caso Deniziane quisesse evitar o contato.

"Se tu achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém", declarou Matteus.

Choro de Davi

Davi curtiu bons momentos descontraídos na festa do líder. Ao som de Te Amo Demais", de Marília Mendonça, ele dançou na pista com Raquele.

No entanto, a música mexeu com o baiano, que chorou muito ao lembrar de sua amada. Ele foi consolado por Raquele, Isabelle, Leidy Elin e Matteus

Até Fernanda, que não tem uma relação próxima com o brother, aconselhou Davi e ele confessou que sente muitas saudades da namorada. “Sei que quem gosta de mim está lá esperando por mim, e é isso que me conforta".

Força da amizade

Em dado momento da festa, Davi se aproximou de Isabelle para falar da força da amizade deles no BBB 24. Ele também desabafou sobre os desafetos que já teve na casa com Yasmin Brunet e Rodriguinho: "Pessoas que me feriram, as marcas continuam em mim";

Sobre a relação entre os dois, o baiano foi enfático e reafirmou que eles precisam continuar juntos. Se a gente se separar hoje, esse jogo se destrói"

Em uma conversa com Matteus, Davi declarou que só levará o gaúcho e Isabelle para o VIP, se ele vencer a prova do líder nesta quinta-feira.