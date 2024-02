BBB 24: Marcos Veras e Nany People visitam a casa e deixam 'presente' para Davi

No programa desta quarta-feira (14), mais uma edição do quadro “Vamo Invadir sua casa”, comandado por Marcos Veras, garantiu boas risadas no público. Desta vez, ele convidou Nany People para conhecer a casa do Big Brother Brasil 24.

Os dois 'invasores' deixaram uma barata de brinquedo em cima da cama de Davi, no Quarto Magia. O brother já contou que tem fobia do inseto.

Ao retornar para os cômodos internos, o motorista de aplicativo se assustou e pediu ajuda dos colegas de confinamento para se livrar dos insetos. “Tem duas baratas em cima da cama, mata lá”, disse ele. Alane, então, foi ajudar e percebeu que os insetos eram falsos.