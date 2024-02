BBB 24: Beatriz chora após previsões de Davi sobre a sua vida fora da casa

Uma espécie de “vidência” de Davi assustou Beatriz e fez ela chorar, após uma conversa no BBB 24. O fato inusitado ocorreu durante a festa, no momento em que o baiano se aproximou da sister para iniciar um diálogo.

Beatriz esteve ao lado de Alane no momento em que Davi se aproximou. Ele olhou nos olhos da sister e fez várias previsões que a deixaram assustada.

"Quando você sair daqui, você vai chorar muito por querer estar aqui. Mas não é o que Deus preparou para a sua vida. Deus só encaminhou isso para você até aqui para te servir de caminho lá fora. O que está lá fora é bem maior e está te esperando”, disse Davi.

Ele continuou: "A sua história já está escrita. Você vai sair, mas já tem empresários lá fora esperando com papel e caneta só para você assinar".

Após o discurso de Davi, Bia comentou sobre a profecia com Alane e Deniziane. A paraense afirmou que ficou chocada com a situação. “O Davi falou muitas coisas para Bia, eu não consegui nem falar. Não era o Davi..."

"Ele falou coisas muito bonitas, mas também assustadoras", pontuou Beatriz.

“Ele falou com um olhar muito compenetrado sobre as coisas que ela [Bia] vai conquistar lá fora, com uma certeza surpreendente de ver. Parecia que ele estava sendo conduzido a falar isso. Foi bonito, impactante...Mas assustador, porque dava a entender que ele sabia de coisas lá fora”, argumentou Alane.

Ao pensar sobre tudo o que Davi disse, Beatriz chorou e foi consolada pelas amigas. "Para você não ficar angustiada, tem que focar nas coisas bonitas que ele falou. Sendo verdade ou não, é uma motivação linda para viver”, declarou a bailarina.