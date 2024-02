BBB 24: Que horas começa a prova do líder hoje? Veja o horário desta quinta-feira (15)

Após uma madrugada agitada na Festa do Líder, os brothers do BBB 24 se enfrentarão na Prova do Líder desta quinta-feira (15), logo após a novela Renascer, às 22h25. A disputa pela liderança será a 9ª da temporada e promete definir os rumos do jogo.

VEJA MAIS

Com a exibição dos desfiles de escola de samba incluída na grade de programação da TV Globo, algumas modificações precisaram ser feitas ao longo dos últimos dias de Carnaval e o programa precisou começar mais cedo. No entanto, o reality já voltou ao seu horário normal.

Que horas começa a Prova do Líder desta quinta (15/02)?

A produção do BBB 24 ainda não divulgou o horário exato da Prova do Líder, mas o programa está previsto para começar às 22h25. No entanto, como de costume, o horário pode variar, dependendo da duração da novela Renascer. A prova irá começar logo após o início do programa.

Onde assistir a Prova do Líder desta quinta (15/02)?

A Prova do Líder do BBB 24 será transmitida ao vivo na TV Globo. Além disso, o público também poderá acompanhar a prova através do Globoplay, serviço de streaming da emissora, e no pay-per-view.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)