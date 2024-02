BBB 24: Equipe de Fernanda se pronuncia após suposto tapa e administradores pedem desculpa

Nesta semana, em vídeo que circulou na internet, a participante Fernanda afirma ao cantor Rodriguinho, em conversa no Quarto Gnomo, que não se aproximou do motorista de aplicativo Davi, no jogo, em razão de ele ter dado "um tapa em sua bunda" no dia em que os dois se conheceram, logo no início do programa. O material do vídeo, no entanto, não mostra a continuidade da fala de Fernanda, o que abriu margem para a interpretação errônea de que o ato teria sido intencional. Os perfis da sister e do brother se pronunciaram nas redes sociais.

Equipe de Davi

"No vídeo circulado mais cedo, por um perfil que supostamente faz parte da equipe da participante, há um corte que não mostra o momento em que a mesma diz que Davi revelou não haver intenção de tal ato no momento do suposto ocorrido", declarou a equipe de Davi na rede social X (antigo Twitter).

Os administradores da conta de Davi ainda enfatizaram: "Reforçamos nossa posição acerca da postura íntegra que Davi vem demonstrando até o presente momento com os participantes do programa e alertamos da gravidade que tais levantamentos possuem".

Equipe de Fernanda

A equipe de Fernanda utilizou seu perfil oficial para explicar o ocorrido, com a declaração de que a pessoa responsável pelo corte do vídeo foi desligada da assessoria da participante. "Logo que identificamos a origem do corte, que veio de uma pessoa de dentro da equipe, desligamos imediatamente a pessoa da mesma. A Fernanda estava conversando com alguém em quem confia e compartilhou uma situação da primeira semana do jogo. Em momento algum ela levantou qualquer questão relacionada ao participante, muito menos o acusou de algo. No final do vídeo original, ela mencionou que, apesar de ter se sentido desconfortável, entendeu que foi um incidente sem intenção", publicaram.

"Pedimos desculpas pelo ocorrido, principalmente à família e à equipe do participante Davi, reforçando o cuidado que precisamos ter diante de todo e qualquer conteúdo. Vamos ser cuidadosos com nossas palavras em relação a todos os participantes, independentemente de torcida. O respeito mútuo é fundamental! Seguimos jogando limpo e com a verdade", concluiu a equipe.