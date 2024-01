BBB 24: Brothers questionam conduta de Wanessa sobre Davi

Após a ação que aconteceu dentro da casa do BBB 24, na tarde desta segunda-feira (29), Rodriguinho, Fernanda, Pitel, Juninho e MC Bin Laden conversam na área externa sobre as atitudes de Wanessa. Os brothers questionam a conduta da sister, que chamou o Davi para a dinâmica de premiação na casa. No final da dinâmica, Davi ganhou uma bolsa de estudos e emocionou o baiano, que até abraçou a cantora.

Os brothers acharam a atitude de Wanessa curiosa, já que a sister tem se declarado rival de Davi no jogo. "Ela fez a caveira para as pessoas votarem nele", comentou Rodriguinho. "E ainda falou que era ele até o final da edição", complementa Fernanda. "Será que ela vai mudar o próximo voto dela?", questiona Juninho. "Será que ela tá começando a achar que ele é grandão?", conclui Fernanda.