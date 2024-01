BBB 24: 'Boi Caprichoso' faz campanha para Isabelle, do 'Garantido', continuar no reality show

Após a cunhã-poranga do 'Boi Garantido', Isabelle Nogueira, ser indicada ao paredão pelo líder Mc Bin Laden no Big Brother Brasil 2024, o 'Boi Caprichoso', seu adversário no Festival de Parintins, em Manaus, deixou a rivalidade de lado e fez campanha de torcida para a participante permanecer no reality show. A declaração foi publicada nas redes sociais do boi azul na manhã desta segunda-feira (29).

VEJA MAIS

Nas redes sociais, o boi azul utilizou a #FicaIsabelle em torcida à amazonense no BBB 24, que enfrenta um paredão quádruplo ao lado de Alane, Juninho e Luigi.

"Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi-Bumbá de Parintins." publicou o perfil do Caprichoso nas redes sociais..

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)