Isabelle do BBB 24, a Cunhã-Poranga do Boi Garantido, viveu mais de um ano no Pará; veja na coluna

Responsabilidade Social-I

A partir do próximo dia 25 de janeiro de 2024, o Instituto Criança Vida sai de cena e abre espaço para o Instituto Dea Maiorana - IDEA. Não se trata, apenas, de uma mudança de nome e de marca, mas, sim, da ampliação da missão do instituto. A entidade vai seguir contribuindo com a melhoria da qualidade de vida e com o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social.

Responsabilidade Social-II

O IDEA vai priorizar o apoio a projetos e ações que promovam o empoderamento social de mulheres no Pará, diante de um cenário cada vez mais intenso de impacto de mudanças climáticas. Em especial, comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas que estimulam o empreendedorismo social, cultural e ambiental em suas localidades para desenvolver a renda, autonomia e emancipação. O lançamento do IDEA será na Ilha do Combu, em Belém.

Baile do Hawaii

O intérprete da Estação Primeira de Mangueira, Marquinhos Art'Samba, e da Vila Isabel, Tinga, e mais o prestigiado grupo carioca Clube do Samba Enredo serão as grandes atrações do Baile do Hawaii, evento que a AP realizará no próximo dia 26 de janeiro, na sede campestre, a partir das 19h. Afonso Cappelo & Banda e o DJ Tarrika completam a festa.

Música

O Sesc Casa da Música está com inscrições para os cursos do primeiro semestre de 2024 até 31 de janeiro. Criada com a missão de instruir e educar musicalmente, a instituição vai além do ensino técnico, buscando promover a integração social e cultural por meio da música. Mais informações sobre horários e faixas etárias estão disponíveis no site www.sesc-pa.com.br

Emagrecimento

Ter saúde e ficar em forma é uma das metas de muitos para 2024! A diretoria da TotalClin tem feito sucesso com um pacote com endocrinologista, nutricionista e educador físico para ajudar nessa missão.

Big Brother

A Cunhã-Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, do BBB 24, viveu por mais de um ano em Juruti, no Oeste do Pará. Ela já falou sobre o Festival das Tribos no reality (Divulgação)

15 anos

Sofia Acatauassú Ferri, filha de Brenda Acatauassú Ferri e Fernando Mambrini Ferri, ganhou uma linda festa de 15 anos, em Belém (Casal Marques Fotografia)

Fórum

O apresentador Luciano Huck; Ilan Goldfajn(presidente do BID); Marina Silva (Ministra do Meio Ambiente); Gustavo Petro (Presidente da Colômbia) e o governador do Pará Helder Barbalho, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça (Divulgação)

Internacional

O casal João Carlos e Elba Batista curtiu temporada de férias na Tailândia. Na foto, eles estão em um famoso rooftop de Bangkok, a capital do país asiático (Divulgação)

Aniversário

A advogada Bianca Lisboa Feitosa comemorou aniversário com festa entre amigos e familiares em Belém (Naviar Fotografia)

Carnaval

A empresária Natasha de Paula brilhou como madrinha do bloco Kalango, em Belém (Divulgação)