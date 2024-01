BBB 24: Alane pede desculpas para Isabelle: 'Não quero ter rivalidade com uma mulher do Norte'

A paraense Alane decidiu se desculpar pelo seu comportamento com Isabelle dentro do BBB 24. Na conversa com a cunhã, a atriz de Belém explicou que não quer ter rivalidade com a amazonense e explicou o motivo para ter agido dessa forma. A amiga de Beatriz argumentou que, por ser bailarina, foi criada em um ambiente no qual essa cultura de rivalidade era uma prática comum.

Alane chamou a sister para conversar na sala e explicou seus motivos. No bate-papo, a paraense comentou sobre a primeira impressão que teve de Isabelle ao entrar no BBB.

"Eu cresci no ballet estimulada a ter rivalidade com as pessoas. E eu estar falando isso é difícil para mim. E é um defeito que eu não quero assumir. Quando eu te vi, pensei: é uma pessoa para ter como rival. É porque existe uma rivalidade entre Belém e Manaus", contou.

Após ouvir os argumentos da bailarina, Isabelle tentou mostrar para Alane que essa rivalidade entre os estados é "coisa da cabeça" dela e contou que tem vários amigos paraenses dançando ao lado dela no Festival de Parintins.

"Como eu fui criada para ter que ser assim no ballet, eu achei que ia ter que ser assim [dentro da casa]. Então eu estou sendo verdadeira contigo agora e falando de coração", desabafou Alane.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)