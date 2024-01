BBB 24: Vanessa Lopes acusa Alane e Beatriz: 'Vocês estão tentando me fazer surtar'

Em mais um dia de confinamento no BBB 24, a tiktoker Vanessa Lopes se revoltou com Alane e Beatriz e acusou as sisters de estarem atuando e tentando fazê-la surtar e desistir do programa. A discussão da dançarina com as integrantes do time pipoca aconteceu pouco tempo depois da paraense ter presenteado Vanessa com uma de proteção de Nossa Senhora de Nazaré. Por acreditar que a bailarina estava sendo falsa, a influenciadora devolveu o amuleto.

As duas estavam sentadas na sala da casa quando Vanessa se aproximou e começou a disparar acusações contra a dupla. Primeiro, a dançarina disse que as duas estavam tentando fazer ela "pagar de doida", afirmando que Beatriz e Alane estariam atuando. "Não quer dizer que eu seja atriz na vida. A profissão é ser atriz", se defendeu a paraense.

Em seguida, a influenciadora acusou a dupla de estar tentando fazê-la surtar. Nesse momento, Beatriz se aproximou da colega de confinamento e a tiktoker reagiu, pedindo que a integrante do time pipoca não encostasse nela.

Novamente, a dançarina questionou se as duas não estavam atuando, ao que Alane e Beatriz se defenderam, dizendo que pretendiam atuar em novelas após o reality. "Eu espero que você seja [atriz], porque você já está atuando. Essa é a lógica do jogo: as pessoas entram aqui fingindo ser algo que não são. Vocês me lembram pessoas da minha vida, por isso que vou ter cuidado", disparou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)