BBB 24: Alane revela que faz figa com as mãos quando Isabelle encosta nela

Vanessa Lopes e Alane parecem ter selado a paz após a treta da última semana no Big Brother Brasil 24. Durante a madrugada desta quinta-feira (18), as sisters se resolveram, conversaram sobre o jogo e descobriram um ranço em comum: Isabelle.

Em uma conversa no sofá da sala, elas falaram sobre o comportamento de Isabelle durante o confinamento e insinuaram que ela teria uma energia ruim. Após dizer que se incomoda quando a manauara corre para dançar Joelma, Alane ainda revelou que faz figa com as mãos como amuleto quando a sister encosta nela.

VEJA MAIS

"Vanessa, sério, eu te juro que fico assim [fazendo figa]. Ela encosta em mim e eu fico assim por baixo. A minha mãe me ensinou a ficar assim", diz Alane. "Eu tô arrepiada", responde a tiktoker.

Em seguida, Vanessa chega a insinuar que Isabelle teria tirado o brilho das mulheres da casa. "Lê comigo quem tava perdendo o brilho aqui na casa. Você, eu, Bia, Yasmin e Wanessa. Deniziane não, porque ela é sensitiva, ela é esperta", reflete a influenciadora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)