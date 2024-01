BBB 24: Alane critica Isabelle sair correndo para dançar Joelma mesmo não sendo do Pará

Alane e Vanessa Lopes, sisters do Big Brother Brasil 24, tiveram uma conversa na manhã desta quinta-feira (18) sobre o comportamento de Isabelle. A paraense disse estar incomodada com algumas atitudes da manauara, especialmente sobre o fato dela correr para dançar a música "Voando Pro Pará", da Joelma.

"Existe a música da Joelma que é do tacacá e fala de Belém do Pará. A Cunhã não é de Belém, é de Manaus. Toca a música e ela vai correndo pro meio dançar. Hoje tocou a música de Belém e, em seguida, tocou uma música dela. Ela quer dominar a casa inteira", disse Alane.

Após Vanessa concordar com sua fala, em outro momento da madrugada, a paraense diz que tinha receio de falar sobre Isabelle. "Eu tinha muito medo de expressar, porque é uma mulher do Norte e eu não queria brigar com uma mulher do Norte. Só que eu sei que tem coisa que vai além de regionalidade, entendeu? Eu não sou doida", diz Alane em outro momento da madrugada. "Você não é doida e eu tô vendo agora", responde Vanessa.

Em seguida, a tiktoker insinua que a manauara está tramando contra as outras mulheres da casa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)