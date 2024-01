BBB 24: Alane presenteia Vanessa Lopes com pulseira do Círio: 'Minha maior proteção'; vídeo

A paraense Alane Dias presenteou Vanessa Lopes com uma pulseira do Círio de Nazaré. Nesta madrugada (18), para selar a amizade entre as duas, Alane entregou a pulseira com a intenção de que ela vire amuleto para a influenciadora.

VEJA MAIS

Ao entregar o presente, Alane, que já foi na corda do Círio, contou para a amiga de confinamento sobre a festa religiosa e qual a importância de Nossa Senhora de Nazaré para ela. Apesar de não ser a tradicional fitinha, a sister explicou o significado da pulseira.

"Posso te dar um presente? Isso é uma pulseira em forma de fita do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Você compra uma fita, amarra e faz 3 pedidos. Essa aqui é uma pulseira que é como se fosse a fita em forma de pulseira", explicou.

A paraense revelou que levou para o reality três pulseiras de diferentes cores e decidiu presentear a tiktoker com uma delas. "Tu pode te sentir segura por Nossa Senhora de Nazaré, que é a minha maior proteção do mundo inteiro", completou.

Ainda na madrugada, durante a festa, as sisters conversaram do lado de fora da casa e Alane convidou Vanessa para acompanhar o Círio em Belém.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)