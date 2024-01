BBB 24: Marcus revela que vai se afastar de Wanessa Camargo

Durante uma conversa com Lucas Henrique, o brother Marcus Vinicius revelou que quer se afastar de Wanessa Camargo no BBB 24. O diálogo entre os participantes ocorreu durante a festa do reality, que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (18).

Segundo Marcus, o motivo do afastamento seria o medo da reação do público que assiste ao reality, que podiam interpretar mal a relação dele com Wanessa, pelo fato de ela ser famosa.

"Percebi que eu queria me afastar um pouquinho dela. Estava com medo das pessoas pensarem que eu estava me aproximando dela só porque ela é a Wanessa Camargo", disse o paraense.

Diante da declaração de Marcus, Lucas argumentou que também é uma situação “difícil” para eles (camarotes). “Para eles é difícil por terem uma carreira consolidada. Para a gente é difícil porque está querendo começar uma carreira consolidada", disse o professor.

Marcus concordou com a colocação de Lucas e acrescentou que os camarotes têm uma outra visão do jogo, já que não vivenciaram histórias de vida como os pipocas. “Eles têm um adicional, porque eles sentem como se não merecessem ao ver nossas histórias aqui”.