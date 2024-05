Tecnobrega no Dança dos Famosos: Nega Lora e Hellen Patrícia se emocionam ao ouvir hits no programa

O tecnobrega dominou o palco do quadro “Dança dos Famosos” do Domingão com Huck da TV Globo na noite deste domingo (12/05). Em Belém, o programa global ganhou uma transmissão ao vivo, por meio de um telão, na Praça de Alimentação, de um shopping, no bairro de Batista Campos, em evento especial promovido pela “Cia Cabanos”, do professor de dança e coreógrafo, Rolon Ho, campeão da edição 2023 do “Dança dos Famosos”.

Com o shopping lotado de grupos de famílias, neste domingo de Dia das Mães, a festa foi completa. A Companhia Cabanos, de Rolon Ho, convidou as cantoras de brega Nega Lora e Hellen Patrícia, para cantarem antes, durante e após a apresentação da transmissão do ‘’Dança dos Famos”. As duas cantoras não seguraram a emoção quando ouviram hits gravados por elas na atração global.

Neste domingo, o ator Henri Castelli e a coreografa Tatiana Scarletti dançaram ao som de “São Amores”, de Nega Lora. Em seguida, a dupla formada pela apresentadora Thalita Morete e Dennis Dinelli se apresentaram com performances em cima de “Ela tá beba doida”, de Hellen Patrícia. Confira:

Eliana Renner, a Nega Lora, agradeceu a Rolon Ro pela divulgação da música “Amores que matam’’. "Muito obrigada, Rolon e Companhia Cabanos. Uma felicidade para todos nós paraenses, e um presente para mim, no Dia das Mães, ter a minha música ouvida em todo o Brasil”, disse a artista.

A cantora Hellen Patrícia também festejou a agradeceu a Rolon Ho pela oportunidade de visibilidade à música “Ela tá beba doida”, um sucesso na cena musical paraense que Hellen Patrícia gravou com a Banda Xeiro Verde, há quase 20 anos.

“Estamos aqui comemorando com o nosso ritmo tecnobrega no Domingão. Foi um presente para mim ouvir a minha voz. O nosso ritmo ganhando o Brasil”, disse Hellen Patrícia comovida.

Rolon Ro é professor dos professores

No próximo domingo (19), o próprio Rolon Ro estará no mesmo shopping, em Batista Campos, acompanhando a edição do Dança dos Famosos, que mais uma vez terá o brega como tema do quadro. Este ano, Rolon não é coreógrafo do programa da TV Globo, mas foi convidado especialmente para orientar a dança dos casais, neste domingo (12/05) e no próximo (19/05), quando o ritmo paraense é o tema a ser desenvolvido pelos coreógrafos e artistas.

"Nesta edição, o Rolon é o responsável pelas coreografias com o ritmo do brega no programa, ou seja, pela dança de todos os casais, neste e no outro domingo também. Ele recebeu o convite por já ser referência quando o assunto é o brega que encanta pela música e dança também. Tanto que este ano, ele não é coreógrafo de dupla, mas o brega está lá e ele também na orientação dos casais’’, disse a jornalista Anna Paula, da equipe de coordenação do evento no shopping.

Em 2022, Rolon Ho estreou no palco do Domingão do Huck no quadro “Dança dos Famosos”. Ele dançou de tudo, do forró ao brega, tendo como parceira Jojo Todynho. Em 2023, Rolon se consagrou campeão do quadro ao lado da atriz Priscila Fantini.