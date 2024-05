Soweto fará show em Belém com a presença de Belo; venda de ingressos ficará congelada por 48 horas

A partir desta segunda-feira (13), começam às vendas para o show da turnê Sow3t0 em Belém, que terá a presença de Belo. A apresentação que marca os 30 anos de existência do grupo Soweto, será no dia 15 de setembro, no estádio Mangueirão.

A compra será liberada a partir das 12h. A novidade é que por 48 horas o valor das entradas para a área Premium, que custa R$ 80. Ainda terão os setores Lounge Open Bar, por R$ 250, que terá whisky, gin, vodka, cerveja, água e refrigerante, e o Camarote Fechado, que custa R$ 3.000, com 15 lugares.

Os ingressos podem ser comprados nas lojas Classificados de O Liberal no Boulevard, sem taxa e com taxa, nas Lojas Chillibeans, do Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping.

As vendas online podem ser feitas na bilheteria digital.

SOW3TO

Com a presença de Belo, o grupo Soweto viaja por 30 cidades do Brasil para brindar os 30 anos de existência do grupo. Ícones dos anos 90, o grupo de pagode é dono dos maiores clássicos do ritmo.

Ao anunciarem a turnê, milhares de fãs ficaram eufórico para marcar presença em algum dos shows. Em Belém, o evento terá o selo da Bis Entretenimento.