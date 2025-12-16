Tiny Desk Brasil recebe a guitarrada de Manoel e Felipe Cordeiro

Considerado um dos maiores mestres da guitarrada na capital paraense, Manoel Cordeiro e seu filho Felipe protagonizaram um momento família com tons musicais potentes dos ritmos do norte do país no Tiny Desk Brasil. A gravação foi publicada nesta terça-feira (12), no canal do Youtube, e chamou a atenção de diversos paraenses que se sentiram muito bem representados com a presença dos artistas.

Em entrevista ao Tiny Desk Brasil, o mestre Manoel Cordeiro revelou que a sensação de tocar em um local diferente foi completamente inédita para ele, mas que ele amou a ocasião musical.

“Havia uma certa preocupação com a altura do som. Depois, tive a sensação de tocar mais concentrado; pude interpretar de modo mais calmo. Adorei essa situação, inédita para mim”, disse Manoel Cordeiro.

“Estamos acostumados a tocar muito alto porque somos do Pará. Mas como instrumentistas, gostamos também de ouvir os detalhes. Nos shows, tem muitos momentos de guitarrada em que prolongamos as canções com improvisos. Aqui, focamos na estrutura das músicas, com arranjos mais sintetizados. Cantar é um desafio extra porque você está no volume natural. Mas a equipe técnica é maravilhosa, fez uma captação incrível”, ressaltou também Felipe Cordeiro.

Para o repertório, os artistas paraenses escolheram apenas músicas que representam o estado do Pará, como: “Lambada Desumana” e “Asfalto Amarelo”, de Manoel Cordeiro; “Legal e Ilegal” e “Onde é que eu vou parar”, de Felipe Cordeiro; e“Problema Seu”, assinada pelos dois em parceria com o produtor Miranda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)