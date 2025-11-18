Capa Jornal Amazônia
Tiny Desk Brasil recebe Sandra Sá em homenagem ao soul nacional

Estadão Conteúdo

O Tiny Desk Brasil dedica seu novo episódio ao soul nacional com uma performance de Sandra Sá nesta terça-feira, 18, às 11h, no canal exclusivo do projeto no YouTube. A versão nacional do formato homenageia gêneros que representam a essência da cultura do País.

Com mais de 40 anos de carreira, a cantora e compositora carioca foi a escolhida para levar sua versatilidade sonoridade que atravessa gerações. No episódio, Sandra revisita sucessos que marcaram sua carreira, como Retratos e Canções (Michael Sullivan, Miguel Plopschi e Sandra Rios Bem) e Olhos Coloridos (Macau), conhecido como um dos hinos do orgulho negro no Brasil.

A artista fez sua apresentação intimista ao lado da banda formada por Davi Salvatierra (trompete), Erick Oliveira (sax), Lucas Obama (trombone), Misael Castro (contrabaixo), Maurício Araújo (teclado), Junior Macedo (guitarra e violão), Bebeto Sorriso (percussão) e Maikon Pereira (bateria).

"Foi altamente incrível participar do Tiny Desk Brasil, que é arte por todos os lados, por todos os poros. Um projeto feito por gente que ama música e vive por ela e pra ela. A MPB, nossa Música Preta Brasileira, está presente no Tiny Desk. É o Brasil pro mundo", declarou Sandra Sá sobre a oportunidade.

Tiny Desk Brasil

Lançado oficialmente em 7 de outubro, o Tiny Desk Brasil é a primeira versão do projeto da NPR (National Public Radio) na América Latina e apenas o terceiro país no mundo a ganhar uma edição própria, depois de Japão e Coreia do Sul. Assim como no formato original, as apresentações são gravadas ao vivo, em um ambiente pequeno e sem amplificação de voz, dentro do escritório do Google em São Paulo.

Além dos shows, o público também pode conferir o Tiny Talks, conteúdo adicional apresentado por Sarah Oliveira, que recebe os artistas para conversas descontraídas sobre carreira e bastidores. Os bate-papos vão ao ar sempre às quintas-feiras, às 11h.

