Tiny Desk Brasil recebe Arnaldo Antunes com repertório que une clássicos e novidades

Estadão Conteúdo

O Tiny Desk Brasil traz nesta terça-feira, 25, às 11h, uma performance inédita de Arnaldo Antunes, figura central na música popular brasileira e referência na poesia e nas artes visuais. O cantor apresenta faixas de Novo Mundo, seu mais recente álbum, além de clássicos que marcaram sua trajetória, como Já Sei Namorar, parceria com Carlinhos Brown e Marisa Monte no trio Tribalistas, e Comida, composta ao lado dos companheiros de Titãs, Sérgio Brito e Marcelo Fromer.

A gravação une o artista a uma banda formada por músicos de destaque na cena contemporânea: Vitor Araújo (piano e synths), Curumin (bateria, MPC e voz), Kiko Dinucci (guitarra e sampler), Betão Aguiar (baixo e synth bass) e Chico Salem (guitarra). No formato intimista que consagrou o projeto, o Arnaldo se diverte com a dinâmica do estúdio, especialmente com o desafio de cantar sem ouvir a própria voz amplificada.

Com mais de 40 anos de carreira, Arnaldo Antunes acumula uma obra extensa que inclui sete discos gravados com os Titãs, mais de vinte lançamentos solo e projetos especiais como Tribalistas e Pequeno Cidadão. Também é autor de livros publicados no Brasil e no exterior.

Tiny Desk Brasil

Lançado oficialmente em 7 de outubro, o Tiny Desk Brasil é a primeira versão do projeto da NPR (National Public Radio) na América Latina e apenas o terceiro país no mundo a ganhar uma edição própria, depois de Japão e Coreia do Sul. Assim como no formato original, as apresentações são gravadas ao vivo, em um ambiente pequeno e sem amplificação de voz, dentro do escritório do Google em São Paulo.

Além dos shows, o público também pode conferir o Tiny Talks, conteúdo adicional apresentado por Sarah Oliveira, que recebe os artistas para conversas descontraídas sobre carreira e bastidores. Os bate-papos vão ao ar sempre às quintas-feiras, às 11h.

CARNAVAL

Katarina Harmony realiza sonho e brilhará como musa na Unidos da Tijuca em 2026

Agremiação encerra o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, no dia 16 de fevereiro de 2026

25.11.25 15h55

GRATUITO

Belém recebe 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com exibição de filmes e oficinas

Programação diversificada tem obras que destacam a luta por justiça ambiental e os desafios da emergência climática, além disso, público pode participar e debates sobre direitos humanos e sustentabilidade

25.11.25 15h20

FAMOSOS

Atriz de 'Verdades Secretas' entra para plataforma adulta e promete recriar cenas picantes

Dani Costa diz que conteúdo incluirá também seus bastidores e cotidiano

25.11.25 10h47

CINEMA

Como é 'Fallen - Luz e Sombra', Série da Globo que ganhou o Emmy Internacional

A série é baseada em uma saga literária de nome homônimo, escrita por Lauren Kate

25.11.25 9h27

ACREDITOU!

Dira Paes pede matéria especial sobre acesso do Clube do Remo para apresentador da Globo

Durante o Jornal Hoje, o apresentador Luiz Teixeira revelou um pedido feito pela atriz, em uma gravação da vinheta de fim de ano da Globo

24.11.25 17h40

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Nehir: Presa do Amor'; saiba a história e onde assistir

A série também é conhecida pelo nome original 'Baraj'

24.02.25 16h00

INTIMIDADE

Conheça esposa de bicheiro, que tem vídeo vazado de sexo com 3 seguranças: 'Todo mundo tem fetiche'

Fabíola de Andrade é casada com o bicheiro Rogério de Andrade, além de ser a nova rainha da Mocidade

07.12.23 14h23

LANÇAMENTO

Paraense lança 'O Futuro do Trabalho', livro sobre direitos na era da Inteligência Artificial

Escrito pelo magistrado e pesquisador Océlio J. C. Morais, a obra será lançada no dia 4 de dezembro, em Belém

25.11.25 23h01

