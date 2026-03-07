Alane Dias encanta ao desfilar com biquíni em praia do Rio de Janeiro

Sob altas temperaturas neste sábado (7), no Rio de Janeiro, a atriz e ex-BBB Alane Dias, de 26 anos, esteve em uma praia da cidade para lazer. A artista registrou o momento em vídeo, no qual caminha do mar em direção à areia após um mergulho, transitando entre frequentadores e vendedores ambulantes.

Para a ocasião, Alane utilizou um biquíni estampado no modelo tomara que caia.

VEJA MAIS

Nascida em Belém, no Pará, a modelo passou a residir no Rio de Janeiro após participar de um reality show em 2024. Desde a mudança, ela mantém uma rotina de idas à praia, onde realiza atividades de lazer, pratica futevôlei e frequenta o local para bronzeamento.

No âmbito pessoal, Alane mantém um relacionamento com Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, oficializado em maio de 2025.