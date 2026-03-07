Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Alane Dias encanta ao desfilar com biquíni em praia do Rio de Janeiro

Modelo paraense frequenta praia na capital fluminense e compartilha registros de lazer em rede social

O Liberal
fonte

Alane Dias concilia atividades na praia com rotina pessoal e profissional (Reprodução)

Sob altas temperaturas neste sábado (7), no Rio de Janeiro, a atriz e ex-BBB Alane Dias, de 26 anos, esteve em uma praia da cidade para lazer. A artista registrou o momento em vídeo, no qual caminha do mar em direção à areia após um mergulho, transitando entre frequentadores e vendedores ambulantes.

Para a ocasião, Alane utilizou um biquíni estampado no modelo tomara que caia.

VEJA MAIS

image Alane Dias se junta à coreógrafa viral Aline Maia para dançar ritmos do Pará, no Rio
Dupla recriou no vídeo o clima do Ver-o-Peso em coreografia inspirada em músicas da banda Calypso

image Alane Dias celebra novo álbum dos Gilsons e se derrete por Francisco Gil: 'Dom de emocionar'
O casal assumiu o relacionamento em maio de 2025

image Francisco Gil se declara para Alane Dias após destaque na Grande Rio
Musa da escola no Carnaval 2026 recebeu homenagem carinhosa nos stories do cantor

Nascida em Belém, no Pará, a modelo passou a residir no Rio de Janeiro após participar de um reality show em 2024. Desde a mudança, ela mantém uma rotina de idas à praia, onde realiza atividades de lazer, pratica futevôlei e frequenta o local para bronzeamento.

No âmbito pessoal, Alane mantém um relacionamento com Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, oficializado em maio de 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Alane Dias

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BBB 26

Milena vence a Prova do Anjo no BBB 26 e escolhe o Líder Jonas Sulzbach para o Castigo do Monstro

Vale lembrar, que está semana o Anjo e o Monstro terão de entrar em consenso para emparedar um participante

07.03.26 17h01

CALOR

Alane Dias encanta ao desfilar com biquíni em praia do Rio de Janeiro

Modelo paraense frequenta praia na capital fluminense e compartilha registros de lazer em rede social

07.03.26 16h03

SAÚDE

Tiktoker Vovô Anésio sofre acidente doméstico e terá que passar por cirurgia

Neto de produtor de conteúdo, Caio, diz que cirurgia é delicada por causa das comorbidades do avô e pede orações

07.03.26 15h24

EXCLUSIVO

Kaysar e Natália analisam mudanças no BBB e apontam possível vencedor do reality

Durante visita a Belém, eles falam sobre os bastidores do programa e comentam os rumos do jogo

07.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

EXCLUSIVO

Kaysar e Natália analisam mudanças no BBB e apontam possível vencedor do reality

Durante visita a Belém, eles falam sobre os bastidores do programa e comentam os rumos do jogo

07.03.26 8h00

GASTRONOMIA

Influenciadora passa 48h degustando comidas de Belém

Graziela Dallagnelo, conhecida como Grazi Eats, escolheu os pratos que estava com saudade de comer e vontade de experimentar

06.03.26 20h19

SAÚDE

Tiktoker Vovô Anésio sofre acidente doméstico e terá que passar por cirurgia

Neto de produtor de conteúdo, Caio, diz que cirurgia é delicada por causa das comorbidades do avô e pede orações

07.03.26 15h24

será?

Teoria da 'maldição' de clipe ressurge com separação de Ivete Sangalo; entenda

Após anúncio da cantora, internautas revisitam a lista de casais famosos do videoclipe que terminaram seus relacionamentos

30.11.25 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda