Influenciadora passa 48h degustando comidas de Belém

A influenciadora Graziela Dallagnelo, conhecida como Grazi Eats, esteve em Belém do Pará e passou 48 horas degustando comidas típicas da cidade. Entre lanches, pratos tradicionais e doces, Graziela apresentou um roteiro com dicas de onde e o que comer na capital. O vídeo, publicado na tarde dessa sexta-feira (6), já possui mais de 150 mil visualizações.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém]]

“Já quero voltar pra comer mais”, escreveu a influenciadora. Graziela, que regularmente viaja à cidade, disse que escolheu o que estava com saudade de comer e vontade de experimentar. Nos comentários, internautas exaltaram a culinária nortista — em especial, do Pará.

Graziela iniciou o tour gastronômico em uma quinta-feira à noite, com um x-tudo e um cachohot, a mistura de cachorro-quente (feito com carne moída) e hot dog (recheado com salsicha). Em seguida, a influenciadora comeu um pedaço de bolo de cupuaçu.

Na sexta-feira, pela manhã, Graziela vai ao Complexo do Ver-O-Peso, onde escolheu café preto e tapioca com manteiga, além de uma coxinha de queijo e presunto e suco de cupuaçu. A influenciadora também comeu uma coxinha de carne com ovo e tomou um suco de bacuri. Na passagem pelo mercado, ela aproveitou para comprar os bombons tradicionais.

Para o café da manhã do sábado, Graziela optou por tapioca com manteiga novamente — mas, dessa vez, feita pela avó de Breno Branches, marido dela. No almoço, a influenciadora tomou tucupi e comeu bolinho de vatapá, linguiça do Marajó (feita com carne de búfalo) e açaí com filhote. A sobremesa ficou por conta de diversos doces feitos com frutos da Amazônia.

O roteiro de Graziela seguiu em uma padaria tradicional da cidade, com refrigerante de guaraná e uma fatia de pizza. Para finalizar no local, a influenciadora pediu um sanduíche de leitão com queijo do Marajó e um de mortadela com queijo cuia. Em seguida, ela foi a uma sorveteria, onde pediu um sorvete de tapioca.

Além das 48h, no domingo pela manhã, ela esteve na Praça da República, onde comeu um pirosque de queijo e presunto com suco de acerola. “Estão vendo por que eu não posso ficar aqui? Eu não paro de comer”, brincou Graziela.