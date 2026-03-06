Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (06/03)?
O filme “Meu Amigo Enzo” vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (06/03), às 15h25, o filme "Meu Amigo Enzo”, dirigido por Simon Curtis e interpretado por Kathy Baker, Ryan Kiera Armstrong, Gary Cole, Kevin Costner, Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Meu Amigo Enzo"?
O piloto Denny decide adotar um filhote de cachorro que recebe o nome Enzo. Não demora para que os dois se tornem parceiros e melhores amigos inseparáveis. Enzo é muito observador e passa anos ao lado do seu grande amigo, acompanhando cada detalhe da vida de Denny. Com a chegada de Eve, nova namorada do piloto, ele começa a se acostumar com a nova rotina tendo uma terceira pessoa em casa, mas não demora para ele se encantar pela garota.
Veja o trailer do filme "Meu Amigo Enzo"
Informações do filme "Meu Amigo Enzo"
Título original: The Art of Racing in the Rain
Classificação: 10 anos
Duração: 2h03m
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: drama
Lançamento: 2019
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
