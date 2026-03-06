Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (06/03)?

O filme “Meu Amigo Enzo” vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Meu Amigo Enzo" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (06/03), às 15h25, o filme "Meu Amigo Enzo”, dirigido por Simon Curtis e interpretado por Kathy Baker, Ryan Kiera Armstrong, Gary Cole, Kevin Costner, Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Meu Amigo Enzo"?

O piloto Denny decide adotar um filhote de cachorro que recebe o nome Enzo. Não demora para que os dois se tornem parceiros e melhores amigos inseparáveis. Enzo é muito observador e passa anos ao lado do seu grande amigo, acompanhando cada detalhe da vida de Denny. Com a chegada de Eve, nova namorada do piloto, ele começa a se acostumar com a nova rotina tendo uma terceira pessoa em casa, mas não demora para ele se encantar pela garota.  

image Sete atrizes negras da TV brasileira para ficar de olho
Roberta Santiago, Jéssica Cores e Cacau Protásio são algumas representantes da cultura negra na TV e no cinema.

image Cacau Protásio oficializa união após nove anos com Janderson Pires
Cacau publicou um vídeo em que aparece dançando com o noivo e cantando durante a celebração

Veja o trailer do filme "Meu Amigo Enzo"

Informações do filme "Meu Amigo Enzo"

Título original: The Art of Racing in the Rain
Classificação: 10 anos
Duração: 2h03m
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: drama
Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Tv Globo

Sessão da Tarde
Televisão
