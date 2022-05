Sete atrizes negras da TV brasileira para ficar de olho

Taís Araújo e Sheron Menezes são conhecidas representantes da cultura negra na TV e cinema do Brasil. Com a aproximação do Dia da Consciência Negra, comemorado no próximo sábado, 20, separamos sete nomes da nova geração de atrizes negras com carreiras promissoras que merecem a atenção do público. Elas já participaram de séries, novelas e filmes nacionais.

Jéssica Cores (Divulgação Nexxt PR)

Jéssica Cores estreou em "Verdades Secretas" (2015), da Globo, e ganhou foi protagonista de da série de sucesso internacional ''Cidade Invisível'', da Netflix. Em suas entrevistas ela aborda temas como oportunidades iguais para artistas negros na indústria.

Érika Januza (Divulgação Nexxt PR)

Erika Januza atuou em muitas produções da Globo, como 'as novelas 'O outro lado do paraíso'' e ''Amor de Mãe''. Ela está na segunda temporada de "Verdades Secretas", do Globoplay, cuja personagem é uma modelo que desenvolve problemas de saúde física e mental devido ao uso abusivo de um medicamento para emagrecer. Em recente entrevista ao Jornal Extra, ela disse: ‘’Quem desdenha da representatividade não sabe da importância dela. Eu não teria queimado meu couro cabeludo tantas e tantas vezes, alisando os fios, se houvesse mulheres como eu para me inspirar, quando nova’’.

Cacau Protásio (Reprodução Instagram)

A atriz e comediante Cacau Protásio já possuía muitos anos de estrada na TV brasileira quando apostou na personagem Terezinha, do programa de humor "Vai que Cola". Ela estreou no teatro no ano 2000. Atuou em novelas da Globo, com destaque à "Avenida Brasil" e "Ti Ti Ti", e fez participações em "A Grande Família", "Os Aspones" e "A Diarista", entre outros, além de filmes, como "Os Fofoqueiros" e "A Sogra Perfeita".

Jennifer Nascimento (Divulgação Nexxt PR)

Jennifer Nascimento integrou o extinto grupo pop ‘’Girls’’ e depois entrou para o elenco de ‘’Malhação - Sonhos’’ (2014), da Globo, emissora da qual participou de várias produções, inclusive, foi vencedora do ‘’Popstar’. Hoje, ela também é repórter do The Voice Brasil e estará no elenco de ‘’Cara e Coragem’’, próxima novela da Globo que estreia em 2022.

Roberta Santiago (Divulgação Nexxt PR)

Roberta Santiago foi integrante do grupo musical ‘’Melanina Carioca’’ e do grupo de teatro ‘’Nós do Morro’’. Atuou em nas novelas ‘’Os Dez Mandamentos’’, ‘’Vidas Opostas’’ e ‘’Rebelde’’, da Record, e também em ‘’Malhação - Viva a diferença’’, no qual interpretou Nena de uma família que enfrentava o racismo. Ela também foi uma das protagonistas da série ‘’Vítimas Digitais’’, do GNT ,que recebeu medalha de prata no New York Festival TV & Film Awards. No cinema, ela atuou em ‘’Tropa de Elite’’ e ‘’Anjos do Sol’’.

Roberta Rodrigues (Divulgação Nexxt PR)

Roberta Rodrigues também participou dos grupos ‘’Nós do morro’’ no teatro e ‘’Melanina Carioca’’ na música. Na TV, fez mais de dez produções na TV Globo, como ‘’Mulheres Apaixonadas’’ e ‘’Nos tempos do Imperador" e participou do ‘’Dança dos famosos’’ do extinto ‘’Domingão do Faustão’’. Em recente entrevista à revista Harpers Bazaar, ela disse: ‘’Quero protagonismo negro’’.

Dandara Mariana (Reprodução)

Filha do ator e comediante Romeu Evaristo, Dandara Mariana conquistou o próprio espaço. Ela estudou dança e atuou em "As Aventuras de Parabólico", da Tv Brasil; no filme "Aparecida- O Milagre", na minissérie "Na Forma da Lei" e nas novelas da Globo, "Verão 90", "Malhação", "A Força do Querer" e "Salve-se Quem Puder", além de ter participado de produções da emissora como a "Dança dos Famosos".