Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

A coreógrafa paraense Thais Sousa e o ator Silvero Pereira garantiram a primeira vaga na final da Dança dos Famosos 2025, no programa 'Domingão com Huck', exibido neste domingo (30). Na noite de hoje, os grupos apresentaram no estilo da dança contemporânea. A dupla alcançou 266,2 pontos e liderou a classificação da semana. A final da competição será realizada no próximo domingo (7). Os finalistas irão se apresentar em dois ritmos: samba e valsa.

“Mais do que merecido vocês dois. Muito feliz o que vocês fizeram aqui! Entrega inacreditável”, elogiou o apresentador Luciano Huck para Silvero e Thais.

Em segundo lugar ficaram Wanessa Camargo e Diego Basílio, que somaram 265,5 pontos. A terceira vaga ficou com Manu Bahtidão e Heron Leal, que avançaram com 265,4 pontos. Já a paraense Jaque Paraense e o ator David Junior terminaram a disputa na quarta posição e foram eliminados.

Esta não é a primeira vez que um coreógrafo paraense alcança a final da Dança dos Famosos. Em 2023, Rolon Ho representou o Pará na disputa e conquistou o título ao lado da atriz Priscila Fantin, marcando a primeira vitória do estado na competição.