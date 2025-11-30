Teoria da 'maldição' de clipe ressurge com separação de Ivete Sangalo; entenda

A separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady, divulgada na noite de quinta-feira (28), após 17 anos e três filhos, reacendeu uma teoria de internautas sobre a "maldição" do clipe "Localizei". Lançado pela própria cantora em junho de 2020, o videoclipe reúne dezenas de casais famosos, muitos dos quais encerraram seus relacionamentos nos anos seguintes. Alguns deles são Belo e Gracyanne Barbosa, Sandy e Lucas Lima, e Iza e Sérgio Ramos. A notícia envolvendo a própria artista levou internautas a revisitarem os términos.

A discussão ressurgiu na plataforma X, antigo Twitter. "Nem a própria Ivete escapou da maldição do clipe de Localizei", comentou um internauta, enquanto outro questionou: "Que maldição é essa?". Um fã expressou sua tristeza, e outros torciam para que casais que permanecem juntos, como Angélica e Luciano Huck, Taís Araújo e Lázaro Ramos, e Xanddy e Carla Perez, não se divorciem, com uma usuária pedindo: "Não fala isso não, gente".

Casais do clipe que anunciaram separação

No clipe, Sabrina Sato e Duda Nagle aparecem em clima romântico em casa. O casal encerrou o relacionamento em 2023, após sete anos. Atualmente, Sabrina é casada com o ator Nicolas Prattes, e Duda Nagle assumiu novo namoro com Mariane Heller em agosto deste ano.

VEJA MAIS

Fabio Porchat e Nataly Mega, que surgem deitados na cama no vídeo, anunciaram a separação em janeiro de 2023, após oito anos de união.

Jéssica Ellen e Dan Ferreira, que oficializaram a união em 2022 e aparecem juntos no clipe, também finalizaram o relacionamento no ano seguinte. Eles são pais de Francisco, nascido em 2022.

Maiara e Fernando Zor são mostrados no clipe em uma das fases em que estiveram juntos. O relacionamento do casal foi marcado por idas e vindas, e, aparentemente, chegou ao fim definitivo.

Ana Maria Braga e o francês Johnny Lucet, que se casaram no início de 2020 e foram registrados no clipe pouco depois, terminaram o casamento no ano seguinte. Ana Maria voltou a se casar com o jornalista Fábio Arruda em abril de 2025.

Iza e Sérgio Santos também fazem parte do vídeo. Casados por quatro anos, eles se separaram em outubro de 2022. Posteriormente, a cantora iniciou uma relação com o jogador Yuri Lima, com quem teve uma filha, Nala, em 2024. Ela anunciou a separação após uma traição do atleta, teve uma breve reconciliação depois do nascimento de Nala, e determinou o fim definitivo do romance em outubro deste ano.

Caio Blat e Luisa Arraes, que viveram um 'relacionamento aberto' por sete anos, encerraram o romance em 2023. Atualmente, Luisa namora o músico Chico Chico, enquanto o ator é alvo de rumores de affair com a produtora Fabiana Comparato.

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, que também surgem se beijando no clipe ao lado dos filhos, puseram fim ao casamento de 17 anos em 2022. Marcus casou-se com Isis Valverde em 2024.

O clipe ainda registra Belo e Gracyanne Barbosa em um momento íntimo. Eles anunciaram a separação em 2024, após 12 anos de casamento.

Outros casais presentes no clipe que também se separaram incluem: Mariana Rios e Lucas Khalil; e Bela Gil e JP De Masi.